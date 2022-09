Navas può lasciare il PSG ma non è diretto a Napoli

(Di venerdì 16 settembre 2022) Nella sessione di mercato che si è da poco conclusa si è spesso parlato del possibile arrivo di Keylor. Il portiere classe 1986, infatti, sembrava aver intenzione diil Paris Saint Germain per approdare in azzurro ma l’affare tra i club non si è concluso. Alla base del mancato arrivo sembra L'articolo

IagoAndrade14 : @radiciprofonde @Torrenapoli1 Sicuramente Ma bene cosi... adesso Meret deve rinnovare Il Napoli avra risparmiato 17… - PSGRelay : RT @LeBombeDiVlad: ?? Keylor #Navas può ancora lasciare il #PSG: spunta una nuova destinazione ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato http… - LeBombeDiVlad : ?? Keylor #Navas può ancora lasciare il #PSG: spunta una nuova destinazione ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - zazoomblog : In Grecia il mercato chiude stasera e l’Olympiacos (a sorpresa) può prendere Keylor Navas - #Grecia #mercato… - napolista : In Grecia il mercato chiude stasera e l’Olympiacos a sorpresa può prendere Keylor Navas Il costaricano aveva annun… -

AreaNapoli.it

... schiacciati dal suo calciomercato senza pari, acquisti in contanti come non se lopermettere ... Intanto, 'acammina e 'a fava se coce , come dicono a Forcella inneggiando a Keylor, ...Calciomercato, Keylorall'Olympiacos La destinazione Potrebbe a sorpresa sbarcare in Grecia accasandosi all' Olympiakos dove ha appena firmato anche James Rodriguez. Secondo quanto infatti ... Clamoroso Navas, può lasciare il PSG in queste ore ore: la possibile destinazione