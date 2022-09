Napoli, rinnovo Meret: annuncio criptico del portiere, le parole (Di venerdì 16 settembre 2022) Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”. Tra i vari temi affrontati, l’estremo difensore azzurro si è soffermato sulle voci di calciomercato che lo hanno coinvolto quest’estate e sul possibile rinnovo con il Napoli. Di seguito quanto evidenziato: Napoli Meret (Getty Images) Meret: “Sto parlando con Giuntoli” “Calciomercato? Sono fatto così, preferisco i fatti alle parole. È stata un’estate difficile, ci sono state tante voci di mercato. Io ho provato a concentrarmi sempre sul campo, di lavorare e solo così penso che si possano raggiungere determinati obiettivi”. “Il mio rendimento? Quando si ha continuità e fiducia, le cose ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 settembre 2022) Alexdel, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kissdurante la trasmissione “Radio Goal”. Tra i vari temi affrontati, l’estremo difensore azzurro si è soffermato sulle voci di calciomercato che lo hanno coinvolto quest’estate e sul possibilecon il. Di seguito quanto evidenziato:(Getty Images): “Sto parlando con Giuntoli” “Calciomercato? Sono fatto così, preferisco i fatti alle. È stata un’estate difficile, ci sono state tante voci di mercato. Io ho provato a concentrarmi sempre sul campo, di lavorare e solo così penso che si possano raggiungere determinati obiettivi”. “Il mio rendimento? Quando si ha continuità e fiducia, le cose ...

