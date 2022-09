John Carter | Taylor Kitsch ricorda il flop Disney | Non cambierei nulla | ho imparato tanto

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il protagonista dinon ha rancori nei confronti del filmche, all'epoca, fu un verodi botteghino.non ebbe vita facile al botteghino quando arrivò nelle sale nel 2012, ma la star del filmnon ha che belle parole nei confronti di quello che fu giudicato come un vero. Ai microfoni di Screen Rant l'attore hato con trasporto il periodo passato a lavorare sul set di, e tutto ciò che vi è connesso, e l'ha definita un'esperienza davvero formativa per tanti versi. "Hodavverolavorando a quel film. E ho ancora un bellissimo ...

cinespression : #JohnCarter: #TaylorKitsch riflette sul flop del film di #AndrewStanton - DrTocca : RT @45acpjoe: @DrTocca @IXgennaio1900 potrai finalmente coronare il tuo sogno ed addestrare un'aquila pescatrice ad artigliar lucci !!! Per… - 45acpjoe : @DrTocca @IXgennaio1900 potrai finalmente coronare il tuo sogno ed addestrare un'aquila pescatrice ad artigliar luc… - Ink_Drinker_ : RT @Ink_Drinker_: Joyce Ann Carpeneto Ivhan Luis Carpio Bautista Jeremy M Carrington Michael Carroll Peter Carroll James Joseph Carson, Jr… -

Asiatica Film Mediale

non ebbe vita facile al botteghino quando arrivò nelle sale nel 2012, ma la star del film Taylor Kitsch non ha che belle parole nei confronti di quello che fu giudicato come un vero flop. ...... rimasta vedova, ha iniziato una relazione con un uomo nero, Irv (Beasley ), l'autista dello ... ma è riuscita ad entrare anche nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Sharon, la nipote ... La star di John Carter riflette sul flop del film Disney e sul suo seguito di culto Il protagonista di John Carter Taylor Kitsch non ha rancori nei confronti del film Disney che, all'epoca, fu un vero flop di botteghino. John Carter non ebbe vita facile al botteghino quando arrivò ne ...Steffy non ha la minima idea di chi sia davvero la madre di Finn ma potrebbe precipitare tutto se scoprisse la verità: ecco le anticipazioni di Beautiful ...