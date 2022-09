Il paradosso della tolleranza | perché non si possono tollerare gli intolleranti

(Di venerdì 16 settembre 2022) Di fronte al razzismo, a movimenti neo-fascisti o neo-nazisti e a qualsiasi manifestazione di inverso determinati gruppi di persone, è difficile pensare di poter essere tolleranti. Latuttavia, intesa come la capacità di accettare e sopportare le idee altrui anche se in contrasto con le proprie, è un fondamento dell’umanità e delle società moderne. Si crea così un problema, delineato nella metà del secolo scorso dal filosofo Popper come. Vediamo di cosa si tratta e cosa ne pensa la filosofia. Che cos’è ildi Karl Popper? Ilha origine nel testo La società aperta e i suoi nemici Vol.1 di Karl Popper ...

Antizanz : RT @pier_falasca: Il voto degli italiani all’estero, fatto così, è uno svilimento totale della democrazia. Il paradosso è che i fuorisede n… - ZonaBianconeri : RT @SferoClasta: Il terzo paradosso della #Juventus di #Schrödinger è quello che riguarda una tifoseria che senza un labiale completo è leg… - SferoClasta : Il terzo paradosso della #Juventus di #Schrödinger è quello che riguarda una tifoseria che senza un labiale complet… - SferoClasta : Il secondo paradosso della #Juventus di #Schrödinger narra di una preparazione atletica talmente pesante da causare… - ZonaBianconeri : RT @SferoClasta: Siamo al paradosso della #Juventus di #Schrödinger, #Vlahovic non riceve palloni, ma #Milik non lo sa e segna lo stesso. M… -

Corriere della Sera

L'economia statunitense ha risentito di molti problemi negli ultimi 12 mesi: aumento dei tassi, shock delle materie prime e delle catene di fornitura, impennata del costovita ed eccesso di ......momento in cui il gradimento dei cittadini nei confronti dell'amministrazionegiustizia è sotto lo zero. Certo, la storia delle Bicamerali e delle loro tristi fini non conforta. Ilè ... Il paradosso della centrale nucleare in Ucraina: ora che è spenta, il rischio di disastro aumenta. Ecco perché Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato da Globalist parla di ambiente, agenda sociale e di come Giorgia Meloni relega le donne a un ruolo subalterno" ...