GP Aragon | Libere 2 | Jorge Martin porta in alto Pramac Racing

SkySportMotoGP : Motorland, le prime prove libere di MotoGP LIVE alle 9.55 su Sky Sport MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkySportMotoGP : ?? Aleix Espargaró è il migliore del primo turno Alle sue spalle Bagnaia e Rins. Ottavo il leader del Mondiale, Quar… - Sport_Fair : #JorgeMartin è il più veloce delle FP2 dell'#AragonGP #Marquez ritrova la top-10 - sportface2016 : #MotoGP | #AragonGP, risultati e classifiche prove libere 2: #Martin miglior tempo - F1ingenerale_ : MotoGP | GP Aragon - Prove Libere 2: Jorge Martin conquista il miglior tempo #F1inGenerale #MotoGP #AragonGP -

In corso la seconda sessione di prove ad. Nelle1 il più veloce è stato Aleix Espargaró con 1:48.686, seguito da Bagnaia ad appena 12 millesimi. In difficoltà Quartararo, che ha chiuso la prima sessione in 8posizione. Marquez è ...MOTOGP, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: FP2, DI GIANNANTONIO IN TESTA E' iniziata la diretta MotoGp di oggi, venerdì 16 settembre, con le proveFP1 sul circuito del Motorlandper il Gran Premio di Aragona 2022. Fabio Di Giannantonio in questa seconda sessione di proveprende immediatamente il comando nella classifica dei ...MotoGP Gp Aragon Prove Libere 2 - Ducati al comando nel primo giorno di prove del Gran Premio di Aragon, 15esima tappa della MotoGP 2022 in programma domenica al Motorland. Ad ottenere il miglior temp ...Dennis Foggia (Leopard Racing) e Ayumu Sasaki (Sterilgarda Husqvarna Max) fotocopiano il venerdì di due settimane fa a Misano e si piazzano in vetta nel primo giorno di libere del Gran Premio Animoca ...