Federica Nargi | pomeriggio al parco in famiglia con la borsetta costosa

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 16 settembre 2022)e Alessandro Matri hanno trascorso un’estate all’insegna di mare e relax, sempre insieme, in(GUARDALI alle Maldive). Le due figlie, Sofia e Beatrice, compaiono spessissimo nei contenuti social dei genitori, tra giochi e divertimento. Tornati a Milano,e Alessandro hanno concentrato le energie su un avvenimento molto importante: Sofia ha infatti iniziato la primaria da pochissimi giorni. Relax alRelax sulla panchina“Oggi il tuo primo giorno di scuola elementare. In bocca al lupo amore mio immenso”, ha scritto mammasu Instagram, postano una serie di foto della bimba in divisa. L’emozione per questo grande passo è tantissima. Tra un impegno e l’altro,e Alessandro Matri hanno trovato anche ...