F1 | Alex Palou in pista con McLaren a Barcellona

mpk64 : F1 - Alex Palou ha debuttato sulla McLaren a Barcellona - F1ingenerale_ : #F1 | Alex #Palou, campione #IndyCar 2021, è sceso in pista con #McLaren per un test a #Barcellona #F1InGenerale - raulmv93 : RT @Motorsport_IT: #F1 | @AlexPalou ha debuttato sulla #McLaren a Barcellona #Formula1 - Motorsport_IT : #F1 | @AlexPalou ha debuttato sulla #McLaren a Barcellona #Formula1 - DanieleFassina : RT @P300it: Indycar | Alex Palou debutta in F1, test a Barcellona con McLaren ? di Matteo Pittaccio ?? -

TUTTO INVARIATO La saga che vedeva contrappostied il team Chip Ganassi Racing, con il primo in uscita dalla squadra americana per approdare in McLaren per la stagione 2023, si è risolta con un nulla di fatto. Della serie, molto rumore ...Tre giorni di prove private per consentire a Pato O'Ward edi continuare la scoperta della Formula 1 , dalla prospettiva della monoposto 2021, la MCL35M. E' il programma del team di Woking, accompagnato da uno scenario di mercato che si fa più ...Sul caso Piastri rompe il silenzio la McLaren, con un commento da parte di Brown, con critiche sull'operato di Alpine e Szafnauer ...Massimo Costa Alex Palou, campione indycar 2021, ha guidato per la prima volta in carriera una monoposto di F1. Per tre giorni, da ieri, mercoledì 14 settembre, a venerdì 16, il pilota ...