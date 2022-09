Elezioni: Boschi, 'riforma costituzionale non più rinviabile' (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - “Vorremmo che i cittadini potessero eleggere direttamente il presidente del Consiglio. Una competizione elettorale così avrebbe un valore nuovo. Questo modello è quello dei sindaci delle grandi città”. Sul percorso del Sindaco d'Italia, Boschi: “Questo passa da una riforma costituzionale e da una nuova legge elettorale. Penso che ormai non sia più rinviabile una riforma costituzionale”. Cosi Elena Boschi a Riformista.Tv. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - “Vorremmo che i cittadini potessero eleggere direttamente il presidente del Consiglio. Una competizione elettorale così avrebbe un valore nuovo. Questo modello è quello dei sindaci delle grandi città”. Sul percorso del Sindaco d'Italia,: “Questo passa da unae da una nuova legge elettorale. Penso che ormai non sia piùuna”. Cosi Elenaa Riformista.Tv.

