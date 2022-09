Dinamo, che figurone! (Di venerdì 16 settembre 2022) TagsDinamoSenza cinque giocatori e con Gravelines che ha tutti i migliori del roster, il Banco domina la semifinale del torneo Areas e infligge una severa lezione ai padroni di casa 97 - 70. Bendzius ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 16 settembre 2022) TagsSenza cinque giocatori e con Gravelines che ha tutti i migliori del roster, il Banco domina la semifinale del torneo Areas e infligge una severa lezione ai padroni di casa 97 - 70. Bendzius ...

