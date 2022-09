Didattica per competenze e formazione specifica per i docenti: verso la riforma degli istituti tecnici e professionali (Di venerdì 16 settembre 2022) Con il decreto aiuti ter, appena approvato dal Governo, si introduce anche la riforma degli istituti tecnici e professionali, uno degli obiettivi stabiliti dal Ministro Bianchi all'interno delle riforme del Pnrr. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 settembre 2022) Con il decreto aiuti ter, appena approvato dal Governo, si introduce anche la, unoobiettivi stabiliti dal Ministro Bianchi all'interno delle riforme del Pnrr. L'articolo .

orizzontescuola : Didattica per competenze e formazione specifica per i docenti: verso la riforma degli istituti tecnici e profession… - MAA_Museo : STIAMO CERCANDO COLLABORATORI RESIDENTI NELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA E FERRARA per didattica museale rivolta a… - FunnyVegAcademy : Un po' di bontà nate ai #corsi di #cucina presso la nostra #FunnyVegAcademy ?? per vedere l'attuale proposta didatt… - rory_zack : RT @ilCassandro: Eccoci con un breve Thread sulla didattica a distanza per le università. Da tutti è stata e viene ancora demonizzata, cons… - ilCassandro : Migliore? Poi per avviare i programmi non è richiesta chissà quale laurea in ingegneria informatica, basta premere… -