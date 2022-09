Cronaca di una vita disabile

Leggi su panorama

(Di venerdì 16 settembre 2022) La storia del signor Vincenzo - in carrozzina e «recluso» a casa - testimonia una vergognosa latitanza dei servizi pubblici. I disabili, in Italia, trascorrono la loro esistenza nell’indifferenza, talora totale, da parte dello Stato e anche degli enti locali. Molti di loro, a causa di piccoli problemi dati dall’incuria degli appartamenti dove vivono - soprattutto nelle case popolari - ebbene, per quei piccoli problemi che per loro diventano giganti, non possono vivere unacome sarebbe prescritto dalla Costituzione, e cioè, come dice l’articolo 3: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...». In altri termini, le condizioni in cui vivono molti disabili in Italia - e, lo ripetiamo, soprattutto nelle case ...