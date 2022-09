“Ci mancherà” | Serena Bortone | l’ultimo saluto della conduttrice

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 16 settembre 2022) Un addio improvviso che ha lasciato il mondo totalmente senza parole. Sono stati tanti a volerla ricordare e salutare, tra questi anche. Le sue parole, attraverso cui ha voluto dirle addio per sempre, sono state veramente commoventi.è entrata nel cuore di tutti i telespettatori grazie al suo ruolo dialla trasmissione Oggi è un altro giorno. Oggi è una donna molto apprezzata nel mondo televisivo, ma per arrivare a tutto questo successo ha dovuto percorrere una lunga strada. La carriera diIl suo debutto infatti risale al 1989, quando inizia in qualità di autrice televisiva nella redazione del programma Alla ricerca dell’arca in onda su Rai 3. A seguire, a partire dal 1998, ...