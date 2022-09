Biraghi: «Alla Fiorentina pensiamo di essere bravi, ma non lo siamo» (Di venerdì 16 settembre 2022) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Cristiano Biraghi ha commentato la crisi della Fiorentina: le dichiarazioni del capitano viola La dura analisi di Biraghi dopo la disfatta di Istanbul LE PAROLE – «Visto il campionato dell’anno scorso ci sentiamo bravi, ma non lo siamo. Perdiamo partite come quella di Bologna e quella di oggi con dei chiari errori nostri. Dobbiamo tornare ad avere la fame di prima, perché così non va assolutamente bene. Non vogliamo far stare male i fiorentini». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Cristianoha commentato la crisi della: le dichiarazioni del capitano viola La dura analisi didopo la disfatta di Istanbul LE PAROLE – «Visto il campionato dell’anno scorso ci sentiamo, ma non lo. Perdiamo partite come quella di Bologna e quella di oggi con dei chiari errori nostri. Dobbiamo tornare ad avere la fame di prima, perché così non va assolutamente bene. Non vogliamo far stare male i fiorentini». L'articolo proviene da Calcio News 24.

