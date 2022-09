Belen Rodriguez litiga con i paparazzi in aeroporto

Leggi su diredonna

(Di venerdì 16 settembre 2022) Amore e odio. Si può sintetizzare così il rapporto che legaai, croce e delizia nella vita della showgirl argentina. Nelle ultime ore, numerosi organi di stampa stanno riprendendo la notizia della lite scoppiata nella giornata di ieri trae i fotografi dentro l’Linate di Milano. La conduttrice di Tu si que vales era in partenza con la figlia Luna Marì per una vacanza, di cui al momento la destinazione rimane ignota. Di certo con loro non c’era Stefano De Martino. A dare per primo la notizia della lite trae iinè stato il noto giornalista Gabriele Parpiglia, tramite la pagina Instagram PipolGossip. Secondo la sua ricostruzione,...