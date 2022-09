Barbara D’Urso, pioggia di critiche per gli shorts e gli stivali da cowboy (Di venerdì 16 settembre 2022) I social somigliano sempre di più alle montagne russe: un giorno sei in alto, il giorno dopo in basso. È quello che è successo a Barbara D’Urso che, in occasione dell’ultima data del Jova Beach Party, ha indossato un outfit che è piaciuto a tutti: shorts molto corti, canotta ecrù e stivaletti alla caviglia. Nelle ultime ore, la nota conduttrice di Pomeriggio 5 ha pubblicato una serie di scatti che invece l’hanno fatta precipitare nel punto più basso delle montagne russe di cui parlavamo prima. Le foto mostrano una D’Urso sexy ed esplosiva. La donna ha indossato un paio di shorts abbinandoli a uno dei trend più gettonati della prossima stagione ovvero gli stivali a punta da cowboy declinati nelle tonalità del black & white. Il pubblico non ha gradito il look della ... Leggi su diredonna (Di venerdì 16 settembre 2022) I social somigliano sempre di più alle montagne russe: un giorno sei in alto, il giorno dopo in basso. È quello che è successo ache, in occasione dell’ultima data del Jova Beach Party, ha indossato un outfit che è piaciuto a tutti:molto corti, canotta ecrù e stivaletti alla caviglia. Nelle ultime ore, la nota conduttrice di Pomeriggio 5 ha pubblicato una serie di scatti che invece l’hanno fatta precipitare nel punto più basso delle montagne russe di cui parlavamo prima. Le foto mostrano unasexy ed esplosiva. La donna ha indossato un paio diabbinandoli a uno dei trend più gettonati della prossima stagione ovvero glia punta dadeclinati nelle tonalità del black & white. Il pubblico non ha gradito il look della ...

