Atalanta, Okoli: 'È sbagliato scrivere certe cose sui social! La Roma? Non è solo Abraham e Dybala...' (Di venerdì 16 settembre 2022) Il difensore dell'Atalanta Caleb Okoli, astro nascente della retroguardia nerazzurra, sta trovando tanta continuità anche grazie... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022) Il difensore dell'Caleb, astro nascente della retroguardia nerazzurra, sta trovando tanta continuità anche grazie...

sportli26181512 : Atalanta, Okoli: 'È sbagliato scrivere certe cose sui social! La Roma? Non è solo Abraham e Dybala...': Il difensor… - tuttoatalanta : Okoli e gli insulti ricevuti post Atalanta-Cremonese: 'Ho disattivato i commenti su Instagram, perchè...'… - ProfidiAndrea : ?? Caleb #Okoli (Atalanta): dal punto di vista tecnico, in vista dell'emergenza in difesa, Gasp lo sta utilizzando i… - hiklet1 : Io ho messo in dubbio il fatto che Okoli sia pronto per un posto da titolare ma ovviamente questo non giustifica al… - EffeSimoncini : Pareggio dell' #Atalanta contro la #Cremonese complici gli errori di #Musso ed #Okoli. Ma siamo pur sempre in testa… -