X Factor 2022, oggi si riparte: conduttrice, giudici, audizioni e dove vederlo (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – X Factor 2022, al via oggi giovedì 15 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Al tavolo dei giudici si risiede – a 4 anni dall’ultima volta – Fedez, mentre debuttano Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Alla conduzione arriva Francesca Michielin che, a 10 anni dalla vittoria su quello stesso palco, torna lì dove tutto è iniziato in una veste (ancora) diversa. Torna il pubblico in presenza: 12mila gli spettatori complessivi che, all’interno dell’Allianz Cloud di Milano, saranno a tutti gli effetti “quinto giudice” della competizione, perché con i loro applausi, più o meno assordanti, e con il loro disappunto, più o meno rumoroso, faranno intuire ai giudici il proprio volere, accompagnando le loro scelte, talvolta anche condizionandole. Per la prima ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – X, al viagiovedì 15 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Al tavolo deisi risiede – a 4 anni dall’ultima volta – Fedez, mentre debuttano Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Alla conduzione arriva Francesca Michielin che, a 10 anni dalla vittoria su quello stesso palco, torna lìtutto è iniziato in una veste (ancora) diversa. Torna il pubblico in presenza: 12mila gli spettatori complessivi che, all’interno dell’Allianz Cloud di Milano, saranno a tutti gli effetti “quinto giudice” della competizione, perché con i loro applausi, più o meno assordanti, e con il loro disappunto, più o meno rumoroso, faranno intuire aiil proprio volere, accompagnando le loro scelte, talvolta anche condizionandole. Per la prima ...

raspa90 : RT @IlContiAndrea: Al via stasera X Factor 2022: abbiamo visto in anteprima la puntata di debutto. Ecco com’è - Le Interviste ai giudici e… - lifestyleblogit : X Factor 2022, oggi si riparte: conduttrice, giudici, audizioni e dove vederlo - - pleccese : X Factor 2022, oggi si riparte: conduttrice, giudici, audizioni e dove vederlo ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : X Factor 2022, oggi si riparte: conduttrice, giudici, audizioni e dove vederlo ??Leggi di più su… - infoitcultura : X Factor 2022: “Normalità e leggerezza” per la nuova edizione in onda dal 15 settembre -