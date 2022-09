Tutto deciso, come ci spengono la luce: cosa non potremo più fare (Di giovedì 15 settembre 2022) Non c'è ancora da comprare candele e fare scorta di legna (anche se i prezzi dei bancali sono esplosi), però l'unica certezza è che gli italiani (anzi tutti i 500 milioni di cittadini europei) dovranno fare i conti con la riduzione dei consumi energetici. A oltre 200 giorni dall'inizio delle "operazioni speciali" russe in Ucraina, l'Europa si è accorta che le sanzioni si sono trasformate in un boomerang micidiale. Per imprese e cittadini che dovranno farsi bastare le risorse energetiche. E mettere un cappello al prezzo del gas è più uno slogan che un rimedio facilmente attuabile. E quindi oggi verrà formalizzato a Bruxelles (dopo le anticipazioni di Strasburgo), che bisognerà tirare la cinghia. Del resto gli italiani lo avevano capito da soli. Rimbombano da settimane gli allarmi sui rincari monster che stanno massacrando le imprese. I conti astronomici ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Non c'è ancora da comprare candele escorta di legna (anche se i prezzi dei bancali sono esplosi), però l'unica certezza è che gli italiani (anzi tutti i 500 milioni di cittadini europei) dovrannoi conti con la riduzione dei consumi energetici. A oltre 200 giorni dall'inizio delle "operazioni speciali" russe in Ucraina, l'Europa si è accorta che le sanzioni si sono trasformate in un boomerang micidiale. Per imprese e cittadini che dovranno farsi bastare le risorse energetiche. E mettere un cappello al prezzo del gas è più uno slogan che un rimedio facilmente attuabile. E quindi oggi verrà formalizzato a Bruxelles (dopo le anticipazioni di Strasburgo), che bisognerà tirare la cinghia. Del resto gli italiani lo avevano capito da soli. Rimbombano da settimane gli allarmi sui rincari monster che stanno massacrando le imprese. I conti astronomici ...

