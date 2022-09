Trasporto pubblico, aumenta il prezzo del biglietto in 5 Regioni (Di giovedì 15 settembre 2022) 'Non stupisce - ha spiegato al quotidiano economico Tiziana Toto , responsabile politiche dei ... fbds.async = true; fbds.src="http://connect.facebook.net/en US/fbds.js"; var s = document. Leggi su stranotizie (Di giovedì 15 settembre 2022) 'Non stupisce - ha spiegato al quotidiano economico Tiziana Toto , responsabile politiche dei ... fbds.async = true; fbds.src="http://connect.facebook.net/en US/fbds.js"; var s = document.

borghi_claudio : Pertanto la scelta se avere biglietti alti (tassa sugli utenti del servizio) o bassi o gratis (tassa su tutta la co… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sciopero nazionale di 8 ore venerdì 16 settembre nel trasporto pubblico locale, proclamato unitariamente da… - fattoquotidiano : Sciopero trasporto pubblico locale del 16 settembre, Garante chiede riduzione a quattro ore. I sindacati dicono no - ComuneSDM : ?? | SCIOPERO Domani, venerdì #16settembre, è in programma uno #sciopero nazionale del #trasportopubblico che inte… - StraNotizie : Trasporto pubblico, aumenta il prezzo del biglietto in 5 Regioni -

Trasporto pubblico: si migliora con affidabilità, incentivi e sicurezza BuoneNotizie.it Dalla chiusura di alcuni parcheggi all'interruzione di strade, ecco come cambia la viabilità a Trento con i Campionati Mondiali di ciclismo TRENTO. I campionati mondiali di ciclismo per Amatori porteranno ad un cambio della viabilità per la città di Trento per la giornata di sabato. Per il tempo necessario allo svolgimento delle varie pro ... Emilia Romagna: con apertura scuole potenziato TPL. Stanziato altro mln per Agenzie e Aziende TPL (FERPRESS) – Bologna, 15 SET – Con la riapertura delle scuole la Regione Emilia Romagna conferma il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale. TRENTO. I campionati mondiali di ciclismo per Amatori porteranno ad un cambio della viabilità per la città di Trento per la giornata di sabato. Per il tempo necessario allo svolgimento delle varie pro ...(FERPRESS) – Bologna, 15 SET – Con la riapertura delle scuole la Regione Emilia Romagna conferma il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale.