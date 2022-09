Sean Brocca, l’ex di Ilary Blasi smentisce Fabrizio Corona (Di giovedì 15 settembre 2022) Martedì scorso Fabrizio Corona ha pubblicato su Instagram le presunte dichiarazioni di Sean Brocca, l’ex fidanzato di Ilary Blasi. Parole forti e giudizi poco carini nei confronti della conduttrice de L’Isola dei Famosi, che a quanto pare sono fake. Ieri infatti l’uomo ha rotto il silenzio ed ha smentito Corona. Sean Brocca ha pubblicato una storia con le dichiarazioni condivise dall’ex re dei paparazzi ed ha scritto: “Io non ho mai pensato, detto o scritto queste cose qui“. Intanto il nuovo account Instagram di Corona è stato disattivato (dopo l’attacco di Alessio La Padula). Ilary Blasi adesso… Sean Brocca, ex ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 settembre 2022) Martedì scorsoha pubblicato su Instagram le presunte dichiarazioni difidanzato di. Parole forti e giudizi poco carini nei confronti della conduttrice de L’Isola dei Famosi, che a quanto pare sono fake. Ieri infatti l’uomo ha rotto il silenzio ed ha smentitoha pubblicato una storia con le dichiarazioni condivise dalre dei paparazzi ed ha scritto: “Io non ho mai pensato, detto o scritto queste cose qui“. Intanto il nuovo account Instagram diè stato disattivato (dopo l’attacco di Alessio La Padula).adesso…, ex ...

MFerraglioni : RT @GiusCandela: Sean Brocca, ex fidanzato di Ilary Blasi, smentisce Corona: 'Io non ho mai pensato, detto o scritto queste cose'. https://… - Parpiglia : RT @GiusCandela: Sean Brocca, ex fidanzato di Ilary Blasi, smentisce Corona: 'Io non ho mai pensato, detto o scritto queste cose'. https://… - infoitcultura : Ilary Blasi, l'ex fidanzato Sean Brocca: «Con Totti per convenienza, sapeva delle corna ma lo accettava» - GiusCandela : Sean Brocca, ex fidanzato di Ilary Blasi, smentisce Corona: 'Io non ho mai pensato, detto o scritto queste cose'. - marcoluci1 : RT @ilmessaggeroit: Ilary Blasi, l'ex fidanzato Sean Brocca: «Con Totti per convenienza, sapeva delle corna ma lo accettava» -