(Di giovedì 15 settembre 2022) Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

GiovaQuez : La preghiera del Padre Nostro è stata trovata incisa su una parete della `camera delle torture´ scoperta nella citt… - KattInForma : Preghiera del mattino del 15 Settembre 2022: “Insegnami la Tua bontà” - MorganilRamingo : Preghiera del Mattino ?? - MarioPeracchio : RT @santegidionews: @Don_Lazzara @FrancescoTedes2 E' giusto: 'Un fratricidio e una guerra civile, voluta da pochissimi imprigiona due popo… - DiocesiPalestri : ?? Nuovo Podcast! 'Vangelo del 15 Settembre 2022, a cura di Don Daniele Masciadri' su @Spreaker #avvento #bibbia… -

NUR - SULTAN " Il silenzio e lacuore, poi l'immagine potente di uomini e donne intorno ad un gigantesco anello: visi accanto a visi, corpi che si sfiorano, sguardi che si incrociano. È quanto rimanemomento ...Ha nutrito la propria vita con la, con lo studio dei documentiConcilio, coniugando fede e cultura, fede e diritto . Per la morte di Paolo VI il papaConcilio Vaticano II annota: "...Ieri il papa ha aperto la plenaria del Congresso dei leader religiosi in Kazakistan. L'Infinito al quale aspiriamo è fattore di pace, non di guerra ...Alle 19 adorazione eucaristica con Betori alla Badia Fiorentina. Preghiera alle 20 in Santa Maria de' Ricci Oggi mercoledì 14 settembre 2022 il cardinale Giuseppe Betori presiede l'Adorazione eucarist ...