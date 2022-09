Nardella | Impossibile rigenerare o modificare Pnrr

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. - (Adnkronos) - "La rigenerazione o la modifica, anche minima, delè ormai, rischieremmo seriamente di perdere tutti i 220 miliardi che spettano all'Italia, di cui un terzo a fondo perduto. Fratelli d'Italia ci dice che ilsi può rinegoziare e non succederà nulla? E' falso". E' quando ha detto il sindaco di Firenze, Dario, intervenendo in collegamento alla festa nazionale della Confederazione Aepi (Associazioni Europee di Professionisti e Imprese). "Quello che non si dice è che per qualunque tipo di modifica anche piccola - ha spiegato il sindaco di Firenze - il nuovo Governo avrebbe di fronte una procedura molto lunga che ci farebbe perdere mesi preziosi, stabilita da un regolamento votato da tutti gli stati europei. Una volta che il governo dovesse presentare la modifica ...