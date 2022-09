Milan, Kjaer: “Col Napoli faremo di tutto per vincere” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Sarà una partita molto importante, non decisiva perchè è ancora presto, ma ci darà un segnale su dove siamo”. Simon Kjaer punta il Napoli. Il difensore centrale rossonero, ai microfoni di Milan Tv, presenta così il big match di domenica a San Siro contro la squadra di Spalletti. E spiega: “E’ importante finire bene prima della sosta e fare tanti punti prima del Mondiale, significa avere un vantaggio per dopo, quando ci saranno tante partite e se vai in difficoltà non hai molto tempo per allenarti – sottolinea il centrale danese – Dobbiamo fare vedere al Napoli e ai nostri tifosi che a San Siro facciamo di tutto per vincere, non sarà una partita facile ma il Milan deve essere sempre il Milan“. Kjaer cerca minuti, dopo il lungo stop ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) “Sarà una partita molto importante, non decisiva perchè è ancora presto, ma ci darà un segnale su dove siamo”. Simonpunta il. Il difensore centrale rossonero, ai microfoni diTv, presenta così il big match di domenica a San Siro contro la squadra di Spalletti. E spiega: “E’ importante finire bene prima della sosta e fare tanti punti prima del Mondiale, significa avere un vantaggio per dopo, quando ci saranno tante partite e se vai in difficoltà non hai molto tempo per allenarti – sottolinea il centrale danese – Dobbiamo fare vedere ale ai nostri tifosi che a San Siro facciamo diper, non sarà una partita facile ma ildeve essere sempre il“.cerca minuti, dopo il lungo stop ...

