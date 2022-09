Meteo, brusco calo delle temperature, 10 gradi in meno: quando e dove (Di giovedì 15 settembre 2022) Già in questi giorni nella maggior parte della nostra penisola il cielo è coperto e il vento sta cambiando. Ma almeno fino ad oggi, le temperature restano alte. Anche questo però cambierà, a breve ci sarà un calo delle temperature: l’estate è ufficialmente finita. Le previsioni di Mario Giuliacci: arriva il freddo in Italia L’autunno arriverà in Italia nei prossimi giorni. “Il caldo e la siccità sono i due gravi eventi calamitosi che hanno stravolto il clima dell’Italia negli ultimi mesi con ripercussioni sul nostro stato di benessere e con gravi danni all’ambiente – spiega Mario Giuliacci -. Ma, finalmente, per entrambi gli eventi ci sono notizie positive per i giorni a venire”. Già da oggi, giovedì 15 settembre, non soffriremo più per il caldo afoso e potremmo dire addio ai 30 gradi ... Leggi su tvzap (Di giovedì 15 settembre 2022) Già in questi giorni nella maggior parte della nostra penisola il cielo è coperto e il vento sta cambiando. Ma alfino ad oggi, lerestano alte. Anche questo però cambierà, a breve ci sarà un: l’estate è ufficialmente finita. Le previsioni di Mario Giuliacci: arriva il freddo in Italia L’autunno arriverà in Italia nei prossimi giorni. “Il caldo e la siccità sono i due gravi eventi calamitosi che hanno stravolto il clima dell’Italia negli ultimi mesi con ripercussioni sul nostro stato di benessere e con gravi danni all’ambiente – spiega Mario Giuliacci -. Ma, finalmente, per entrambi gli eventi ci sono notizie positive per i giorni a venire”. Già da oggi, giovedì 15 settembre, non soffriremo più per il caldo afoso e potremmo dire addio ai 30...

Pietro_Firenze : Meteo: fronte freddo in arrivo! Brusco calo termico, aria fresca e maltempo - meteoredit : Nei modelli #meteo, il brusco cambiamento di segno nelle masse d'aria in quota sull'Italia: dal #caldo al '#freddo'… - SIENANEWS : Meteo, arriva l’autunno: brusco calo delle temperature e temporali da domani... - infoitinterno : Meteo, brusco raffreddamento. Gelo e neve in montagna, anche a quote medie - meteogiornaleit : Meteo, brusco raffreddamento. Gelo e neve in montagna, anche a quote medie -