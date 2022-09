LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli d’oro al nastro e di bronzo alle clavette, talento senza fini! (Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:44 Adesso un giorno di pausa per le individualiste, domani toccherà alle squadre e l’Italia andrà a caccia di quell’oro che c’era stato rubato agli Europei. 21:43 Si tratta della quarta medaglia in questo Mondiale per Sofia Raffaeli: oro al nastro, cerchio e palla e bronzo alle clavette. Quinta medaglia iridata complessiva per un’atleta che ha ancora solo 18 anni e che sabato andrà a caccia dell’oro nell’all-around. 21:42 Questo il podio definitivo: 1.Sofia Raffaeli (32.650) 2.Stiliana Nikolova (31.850) 3.Ekaterina Vedeneeva (29.900). 21:40 MEDAGLIA d’oroOOOOOOO! NON LA FERMA PIU’ NESSUNOOOOOOO!! Annalise Dragan si deve accontentare della ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:44 Adesso un giorno di pausa per le individualiste, domani toccheràsquadre e l’Italia andrà a caccia di quell’oro che c’era stato rubato agli Europei. 21:43 Si tratta della quarta medaglia in questo Mondiale per: oro al, cerchio e palla e. Quinta medaglia iridata complessiva per un’atleta che ha ancora solo 18 anni e che sabato andrà a caccia dell’oro nell’all-around. 21:42 Questo il podio definitivo: 1.(32.650) 2.Stiliana Nikolova (31.850) 3.Ekaterina Vedeneeva (29.900). 21:40 MEDAGLIAOOOOOOO! NON LA FERMA PIU’ NESSUNOOOOOOO!! Annalise Dragan si deve accontentare della ...

