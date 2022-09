L’Istituto Copernico di Pomezia si colora | nuovi murales dedicati agli studenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 settembre 2022)diprende vita e si, abbracciando la street art.sono sorti e altri sono in corso d’opera sulle pareti della scuola. L’opera artistica di Solo Diamond Il murale in corso ètissimo e rappresenta due persone, anzi, due supereroi, un uomo e una donna, occupati nei lavori tecnici tipici del. Un’opera a firma di Solo e Diamond, due artisti romani attivi in Italia e all’estero, famosissimi per il Murale al Giardino delle Culture a Milano e “Oh my darling Clementine” a Garbatella. Leggi anche: Torvaianica, c’era una volta la “Piazza di Biagio”: da ristorante dei VIP a Ecomostro, la storia di uno dei luoghi più iconici del litorale Non solo il: i murale arrivano in ...