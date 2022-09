Laura Pausini difende la sua scelta su Bella Ciao: «Aborro il fascismo, ma il brano è troppo strumentalizzato» (Di giovedì 15 settembre 2022) Laura Pausini torna sul suo discusso rifiuto di cantare Bella Ciao, bollata come «canzone politica» durante la sua partecipazione a un programma televisivo spagnolo. Con un post su Twitter, in italiano e in spagnolo, la cantante tenta di spegnere le polemiche esponendo il suo punto di vista. «In una situazione televisiva estemporanea, leggera e di puro intrattenimento, ho scelto di non cantare un brano inno di libertà ma più volte strumentalizzato nel corso degli anni in contesti politici diversi tra loro. Come donna, prima che come artista, sono sempre stata per la libertà e i valori ad essa legati. Aborro il fascismo e ogni forma di dittatura. La mia musica e la mia carriera hanno dimostrato i valori in cui credo da sempre», scrive ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022)torna sul suo discusso rifiuto di cantare, bollata come «canzone politica» durante la sua partecipazione a un programma televisivo spagnolo. Con un post su Twitter, in italiano e in spagnolo, la cantante tenta di spegnere le polemiche esponendo il suo punto di vista. «In una situazione televisiva estemporanea, leggera e di puro intrattenimento, ho scelto di non cantare uninno di libertà ma più voltenel corso degli anni in contesti politici diversi tra loro. Come donna, prima che come artista, sono sempre stata per la libertà e i valori ad essa legati.ile ogni forma di dittatura. La mia musica e la mia carriera hanno dimostrato i valori in cui credo da sempre», scrive ...

elio_vito : Il Congresso della Democrazia cristiana nel 1976 si concluse sulle note di Bella ciao, ditelo a Salvini (ed a Laura Pausini...)! - LegaSalvini : VIVA LAURA PAUSINI E LA SUA LIBERTÀ! ?? #25settembrevotoLega, io ci #Credo! - Adnkronos : 'Non canto canzoni politiche, né di destra né di sinistra. Non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica',… - Lau_Topo : RT @FranAltomare: E la colpa non è di Laura Pausini, quanto di chi ha fatto passare il concetto di cui sopra. Gente che, certamente, aveva… - GOccorsio : @SkyItalia per cortesia basta con lo spot con Laura Pausini ?? -