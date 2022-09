La missione di Francesco ad Astana: così è diventata capitale del mondo per due giorni (Di giovedì 15 settembre 2022) Astana, capitale del Kazakistan, in questi giorni sta ospitando il più grande evento ecumenico del pianeta: il Congresso delle religioni mondiali e tradizionali. E lattuale pontefice, Francesco, che è l'ospite d'onore di questa edizione, dal palco di Astana sta inviando dei messaggi eloquenti e potenti ai grandi del sistema internazionale. Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 settembre 2022)del Kazakistan, in questista ospitando il più grande evento ecumenico del pianeta: il Congresso delle religioni mondiali e tradizionali. E lattuale pontefice,, che è l'ospite d'onore di questa edizione, dal palco dista inviando dei messaggi eloquenti e potenti ai grandi del sistema internazionale.

