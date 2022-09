Istituto Superiore di Sanità: Concorso per 12 Ricercatori di III Livello (Di giovedì 15 settembre 2022) L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un Bando di Concorso per selezione 12 Figure Professionali come Ricercatore di III Livello, per il Dipartimento di Sicurezza Alimentare, nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo determinato. Bando di Concorso Sono indette le sotto indicate selezioni pubbliche, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale con il profilo di ricercatore, presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e Sanità pubblica veterinaria: due unità di ricercatore - III Livello professionale - (durata del contratto due anni) -codice Concorso: TD RIC SANV 2022 01; ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 15 settembre 2022) L’diha pubblicato un Bando diper selezione 12 Figure Professionali come Ricercatore di III, per il Dipartimento di Sicurezza Alimentare, nutrizione ePubblica Veterinaria. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo determinato. Bando diSono indette le sotto indicate selezioni pubbliche, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale con il profilo di ricercatore, presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione epubblica veterinaria: due unità di ricercatore - IIIprofessionale - (durata del contratto due anni) -codice: TD RIC SANV 2022 01; ...

emily77queen : RT @lvogruppo: ???? DECESSI VAX vs DECESSI NO VAX Ultimi dati prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 1/4 - savedem65052841 : RT @lvogruppo: ???? DECESSI VAX vs DECESSI NO VAX Ultimi dati prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 1/4 - scorpio66966 : RT @lvogruppo: ???? DECESSI VAX vs DECESSI NO VAX Ultimi dati prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 1/4 - ballbustkick : RT @lvogruppo: ???? DECESSI VAX vs DECESSI NO VAX Ultimi dati prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 1/4 - Robycop51 : RT @lvogruppo: ???? DECESSI VAX vs DECESSI NO VAX Ultimi dati prodotti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 1/4 -