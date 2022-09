Il Comune “ringrazia” Iervolino, e trova i soldi per pagare i fuochi (Di giovedì 15 settembre 2022) di Monica De Santis Avranno forse rotto il salvadanaio, o guardato sotto i cuscini del divano, fatto sta che il?Comune di?Salerno, alla fine ha trovato i soldi per garantire alla città lo spettacolo pirotecnico nel giorno della festa del Santo Patrono. A darne notizia la stessa amministrazione comunale, dopo che da giorni, anzì settimane, taceva, ufficialmente, sull’argomento, ma ufficiosamente, non negava la mancanza di fondi per garantire lo spettacolo. A darne notizia abbiamo detto è stata la stessa amministrazione comunale, dopo che, prima sul nostro quotidiano e poi su tutta la stampa cittadina era stato chiesto l’intervento di imprenditori,?Enti e Fondazioni per sostenere lo spettacolo. Tra i tanti chiamati in soccorso della festa, il patron della Salernitana Danilo?Iervolino.?Ed è forse stata la sua ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 settembre 2022) di Monica De Santis Avranno forse rotto il salvadanaio, o guardato sotto i cuscini del divano, fatto sta che il?di?Salerno, alla fine hato iper garantire alla città lo spettacolo pirotecnico nel giorno della festa del Santo Patrono. A darne notizia la stessa amministrazione comunale, dopo che da giorni, anzì settimane, taceva, ufficialmente, sull’argomento, ma ufficiosamente, non negava la mancanza di fondi per garantire lo spettacolo. A darne notizia abbiamo detto è stata la stessa amministrazione comunale, dopo che, prima sul nostro quotidiano e poi su tutta la stampa cittadina era stato chiesto l’intervento di imprenditori,?Enti e Fondazioni per sostenere lo spettacolo. Tra i tanti chiamati in soccorso della festa, il patron della Salernitana Danilo?.?Ed è forse stata la sua ...

