Agenzia ANSA

"Il 25% della popolazione italiana e' over 65% e fra qualche anno arrivera' ad un terzo - dice ad ANSAMacchia di- per questo e' necessario costruire una societa' nuova a forma ... HappyAgeing, Francesco Macchia: "Costruire una societa' nuova per gli over 65" - Italia Si sono aperti stamattina presso l'Acquario Romano nel centro di Roma gli 'Stati Generali dell'invecchiamento attivo' organizzato da HappyAgeing.