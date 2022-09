Fondi russi:Conte, non inquinare elezioni con insinuazioni (Di giovedì 15 settembre 2022) "Non vorrei che alla fine, rispetto a presunte interferenze, si arrivasse invece a un inquinamento della campagna elettorale con queste insinuazioni e illazioni che spero siano tutte false". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) "Non vorrei che alla fine, rispetto a presunte interferenze, si arrivasse invece a un inquinamento della campagna elettorale con questee illazioni che spero siano tutte false". Lo ha ...

repubblica : Fondi russi ai partiti italiani, l'ex ambasciatore Usa Volker punta il dito contro Fratelli d'Italia e Lega - pdnetwork : 'È grave che Lega di Salvini non abbia disdetto rapporti e alleanze con il partito di #Putin, Russia Unita'. Oggi… - repubblica : Fondi russi ai partiti. A Roma una nota Usa, Di Maio: altro in arrivo [di Tommaso Ciriaco, Giuliano Foschini, Fabio… - grandejacko : RT @74_pippo: #DiMaio vergognoso, pone dubbi sull'operato di @GiuseppeConteIT in relazione a fantomatici fondi russi ai partiti...che schi… - fm347153 : RT @byoblu: Tanto fumo e niente arrosto: il farraginoso 'dossier' sui presunti finanziamenti russi ai partiti non è supportato da prove. La… -