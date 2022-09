Elezioni: Calenda vs Letta, 'Di Maio corre con sua lista? E' una menzogna' (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Questa è una menzogna Enrico Letta. Di Maio è in un collegio uninominale. La sua lista è sotto l'1%. Unica possibilità di essere eletto è il voto degli elettori del Pd e di Più Europa". Così Carlo Calenda replica via twitter ad Enrico Letta che stamattina aveva detto, ad una trasmissione radiofonica, che "Di Maio ha fatto una sua lista, corre con la sua lista, ha fatto una scelta politica, non c'è assolutamente alcuna garanzia di niente". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Questa è unaEnrico. Diè in un collegio uninominale. La suaè sotto l'1%. Unica possibilità di essere eletto è il voto degli elettori del Pd e di Più Europa". Così Carloreplica via twitter ad Enricoche stamattina aveva detto, ad una trasmissione radiofonica, che "Diha fatto una suacon la sua, ha fatto una scelta politica, non c'è assolutamente alcuna garanzia di niente".

