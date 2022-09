È più bello il gol di Haaland o quello di Cruyff in spaccata all’Atletico Madrid? (VIDEO) (Di giovedì 15 settembre 2022) È più bello il gol di Haaland al Dortmund o quello di Cruyff col Barcellona all’Atletico Madrid? Dibattito apertissimo. Fatto sta che il norvegese ha segnato anche stasera e una sua rete (e che rete) ha consentito al City di battere la sua ex squadra in rimonta per 2-1. Haaland si è alzato in area e in acrobazia con la caviglia ha colpito al volo uno splendido cross di Cancelo. Cruyff segnò al volo in area su cross, lui ci andò in spaccata sul secondo palo. Difficile dire quale sia il più bello. Di certo Haaland ha già segnato 13 gol in 9 partite: 10 in Premier in 6 match e 3 in Champions in 2 gare. Non male per il 22enne al primo anno con la squadra di Guardiola. Madonna santa. Gol della Champions ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) È piùil gol dial Dortmund odicol Barcellona? Dibattito apertissimo. Fatto sta che il norvegese ha segnato anche stasera e una sua rete (e che rete) ha consentito al City di battere la sua ex squadra in rimonta per 2-1.si è alzato in area e in acrobazia con la caviglia ha colpito al volo uno splendido cross di Cancelo.segnò al volo in area su cross, lui ci andò insul secondo palo. Difficile dire quale sia il più. Di certoha già segnato 13 gol in 9 partite: 10 in Premier in 6 match e 3 in Champions in 2 gare. Non male per il 22enne al primo anno con la squadra di Guardiola. Madonna santa. Gol della Champions ...

