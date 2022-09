Cronache dalla città invisibile (Di giovedì 15 settembre 2022) La povertà economica e culturale che sfocia in violenza. La Quarta Mafia e il clientelismo. Siamo andati a Foggia, capoluogo con la qualità della vita peggiore d’Italia, al terzo posto per astensionismo. Un luogo dimenticato che sembra non avere futuro. Eppure, c’è chi non si rassegna. E andrà a votare sperando in un miracolo Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 settembre 2022) La povertà economica e culturale che sfocia in violenza. La Quarta Mafia e il clientelismo. Siamo andati a Foggia, capoluogo con la qualità della vita peggiore d’Italia, al terzo posto per astensionismo. Un luogo dimenticato che sembra non avere futuro. Eppure, c’è chi non si rassegna. E andrà a votare sperando in un miracolo

disinformate_it : RT @ilgiornale: Una vacanziera è stata multata di 51 euro perché ha salvato un cane dalla strada in Calabria. La bestiola correva in mezzo… - PAOLO30158591 : Sbarchi senza fine, i centri di accoglienza sono al collasso. 'Nessun segno dalla Lamorgese SIAMO IL PAESE DI PULCI… - ziolions4219 : RT @gvecchi: Francesco in #Kazakistan ai leader religiosi: «Non giustifichiamo mai la violenza, il sacro non sia puntello del potere». Il r… - giannelio : Sbarchi senza fine,??????i centri di accoglienza sono al collasso. 'Nessun segno dalla Lamorgese' - Mary35999509 : RT @LegaSalvini: SBARCHI SENZA FINE, I CENTRI DI ACCOGLIENZA SONO AL COLLASSO. 'NESSUN SEGNO DALLA LAMORGESE' -