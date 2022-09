C’è la data. Questa secca e caldissima, afosa e lunghissima estate 2022 è in dirittura d'arrivo (Di giovedì 15 settembre 2022) L’estate sta finendo, e il suo ultimo giorno è noto. Questa caldissima, afosa e lunghissima estate 2022 ha i giorni contati. Sì, perché secondo i meteorologi è tra oggi e domani, venerdì 16 settembre, che cambierà tutto. Quindici tendenze moda per l’Autunno Inverno 2022/2023 X ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 settembre 2022) L’sta finendo, e il suo ultimo giorno è noto.ha i giorni contati. Sì, perché secondo i meteorologi è tra oggi e domani, venerdì 16 settembre, che cambierà tutto. Quindici tendenze moda per l’Autunno Inverno/2023 X ...

ErcoleTozzi : La faina oscura il C.F. e lascia ben visibile luogo e data di nascita. - CSantoro18 : @LaRagione_eu @LauraPausini Se tra 'cantare quello che le pare' non c'è Bella Ciao, ha chiuso. È come rifiutarsi di… - ClaudioCapora10 : @Valluch1 Cosa c'entra la politica, di parte, in un concerto? Non vi è stata data l'occasione per fare campagna ele… - CarmenP6510 : @Michele71100292 @Emilystellaemi2 Effettivamente in calce c è la data. 19/10/2011 - GaspareCaj : @paolo1957 Si ma allora non bisogna omettere nulla e non far partire tutto il discorso da quella che certamente è u… -