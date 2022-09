Bando raccolta delle olive, pubblicata la modulistica sul sito del Comune di Cerveteri (Di giovedì 15 settembre 2022) Cerveteri – Come annunciato nelle scorse ore, il Comune di Cerveteri ha pubblicato l’avviso per la concessione temporanea gratuita di piante d’olivo finalizzata alla raccolta delle olive nella stagione 2022. Oggetto della concessione, sono le piante localizzate nelle aree pubbliche situate presso il parcheggio del Granarone, adiacente il cimitero vecchio, al Parco della Legnara, in Via Settevene Palo davanti le scuole elementari e in Via Fontana Morella, incrocio Via Martiri delle Foibe. Requisito necessario per la concessione delle piante, la residenza nel Comune di Cerveteri, che andrà comunque autocertificata unitamente all’istanza di accesso alla concessione stessa. Ogni domanda, porterà alla ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 15 settembre 2022)– Come annunciato nelle scorse ore, ildiha pubblicato l’avviso per la concessione temporanea gratuita di piante d’olivo finalizzata allanella stagione 2022. Oggetto della concessione, sono le piante localizzate nelle aree pubbliche situate presso il parcheggio del Granarone, adiacente il cimitero vecchio, al Parco della Legnara, in Via Settevene Palo davanti le scuole elementari e in Via Fontana Morella, incrocio Via MartiriFoibe. Requinecessario per la concessionepiante, la residenza neldi, che andrà comunque autocertificata unitamente all’istanza di accesso alla concessione stessa. Ogni domanda, porterà alla ...

CosenzaChannel : Cosenza, al via la gara per l'affidamento della raccolta rifiuti: a bando 52 milioni di euro per 5 anni · Cosenza C… - 0766news_TripTv : ?? Bando raccolta delle olive, pubblicata la modulistica sul sito del Comune di Cerveteri ???? Leggi l'articolo ??… - Terzobinarioit : Bando raccolta delle olive, pubblicata la modulistica sul sito del Comune di Cerveteri - 100cellae : Bando raccolta delle olive, pubblicata la modulistica sul sito del Comune di Cerveteri - premi_letterari : Il bando del Premio Letterario Internazionale Jacques Prévert 2023 Scadenza: 30 Dicembre 2022… -