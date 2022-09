Anziani, arrivano i «nipoti on demand» per alleviare la solitudine (Di giovedì 15 settembre 2022) Ragazzi e ragazze, spesso studenti universitari, selezionati da personale qualificato, offrono (a pagamento) una passeggiata, la lettura di un libro, un aiuto per la spesa. Ecco le realtà che forniscono il servizio Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 settembre 2022) Ragazzi e ragazze, spesso studenti universitari, selezionati da personale qualificato, offrono (a pagamento) una passeggiata, la lettura di un libro, un aiuto per la spesa. Ecco le realtà che forniscono il servizio

NuvolettaZen : @eligio68 @LuciaPetracca4 @M49liberorso Questa eventualità ci potrebbe essere solo x le donne straniere in Italia,… - clem24067977 : @fuoridalcorotv Ma vi rendete conto della gravità della situazione? X questi poveri anziani arrivano i CC anti somm… - palermo24h : Struttura per anziani non in regola, arrivano i Nas, denunciata la responsabile - infoitinterno : Struttura per anziani non in regola, arrivano i Nas, denunciata la responsabile - marcolino1518 : #fuoridalcoro Cioè a due anziani arrivano i carabinieri antisommossa, per il coglione abusivo che minaccia e butta… -