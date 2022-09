X Factor, Fedez e la richiesta a Chiara Ferragni: ‘portato sfiga’. Cosa non deve fare la moglie durante le puntate (Di mercoledì 14 settembre 2022) In questi giorni è svolta la conferenza stampa per la nuova edizione di X Factor 2022, dove tutti i protagonisti, giudici e presentatrice, hanno presenziato e parlato di quello che accadrà nel programma, che anche quest’anno andrà in onda su Sky. LEGGI ANCHE : — X Factor, Ambra Angiolini e la battuta ironica per Francesca Michielin che fa ridere tutti: Cosa è successo in Piazza Duomo Qui Fedez, che torna ad occupare una delle poltrone dei giudici del programma, dopo qualche anno di assenza, ha parlato anche di Cosa significa avere al suo fianco Chiara Ferragni e milioni di followers dalla sua parte, sempre pronti a sostenere i Ferragnez e ogni mossa dell’influencer. “Parlando di X Factor, si è visto che negli anni mia moglie ... Leggi su funweek (Di mercoledì 14 settembre 2022) In questi giorni è svolta la conferenza stampa per la nuova edizione di X2022, dove tutti i protagonisti, giudici e presentatrice, hanno presenziato e parlato di quello che accadrà nel programma, che anche quest’anno andrà in onda su Sky. LEGGI ANCHE : — X, Ambra Angiolini e la battuta ironica per Francesca Michielin che fa ridere tutti:è successo in Piazza Duomo Qui, che torna ad occupare una delle poltrone dei giudici del programma, dopo qualche anno di assenza, ha parlato anche disignifica avere al suo fiancoe milioni di followers dalla sua parte, sempre pronti a sostenere i Ferragnez e ogni mossa dell’influencer. “Parlando di X, si è visto che negli anni mia...

