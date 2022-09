Von der Leyen: «Più flessibilità agli Stati per ridurre il debito. Oggi incontrerò Zelensky» (Di mercoledì 14 settembre 2022) La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si recherà Oggi a Kiev insieme alla first lady ucraina Olena Zelenska per «discutere» con il presidente Volodymyr... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 14 settembre 2022) La presidente della Commissione Europea Ursula von dersi recheràa Kiev insieme alla first lady ucraina Olena Zelenska per «discutere» con il presidente Volodymyr...

davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - pietroraffa : == Ursula von der Leyen:'Voglio essere molto chiara, le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento per noi… - Rinaldi_euro : La Corte dei Conti UE chiede chiarezza sui rapporti Von der Leyen/Pfizer e da ragione all’interrogazione presentata… - angela__mauro : RT @lapinna1: Dalle 15 su @SkyTG24 a #timeline il discorso sullo Stato dell'Unione di Von der Layen, il dossier Usa sui fondi russi, il dec… - doll__parts__ : RT @durezzadelviver: Von der Leyen: banca europea per l'idrogeno. Ok. #SOTEU -