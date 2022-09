Truffa dello specchietto con Chupa-Chups, arrestato pregiudicato (Di mercoledì 14 settembre 2022) “La Truffa è un ‘classico’ fra quelle riservate agli automobilisti, quella dello specchietto, cioè un finto urto, di cui la vittima sente comunque il rumore, per fingere un danno e proporre una soluzione veloce con un po’ di denaro contante che passa di mano. Ma questo tentativo di estorsione ai danni di un professionista napoletano stroncato dalla polizia stradale partenopea ha un guizzo di creatività in più”, lo scrive in un lancio d’agenzia l’Agi. “Perché il pregiudicato che l’ha messa in atto lungo la strada statale 162 del Centro Direzionale, ha investito 3 euro in lecca-lecca di una nota marca, Chupa–Chups e lanciato – prosegue la nota – queste dal finestrino della sua auto contro i veicoli presi di mira, anziché il solito sassolino. Il rumore prodotto dalla caramella contro le ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Laè un ‘classico’ fra quelle riservate agli automobilisti, quella, cioè un finto urto, di cui la vittima sente comunque il rumore, per fingere un danno e proporre una soluzione veloce con un po’ di denaro contante che passa di mano. Ma questo tentativo di estorsione ai danni di un professionista napoletano stroncato dalla polizia stradale partenopea ha un guizzo di creatività in più”, lo scrive in un lancio d’agenzia l’Agi. “Perché ilche l’ha messa in atto lungo la strada statale 162 del Centro Direzionale, ha investito 3 euro in lecca-lecca di una nota marca,e lanciato – prosegue la nota – queste dal finestrino della sua auto contro i veicoli presi di mira, anziché il solito sassolino. Il rumore prodotto dalla caramella contro le ...

