"Troppo rifatta". Caterina Balivo sotto accusa. Ma lei non sta zitta e 'esplode' sui social

Ancora Caterina Balivo protagonista di questo 14 settembre, che sicuramente non sarà ricordato con piacere dalla conduttrice televisiva. L'ultimo attacco è arrivato sui presunti ritocchi della donna, la quale attraverso il social network Instagram e una story ha replicato a tono ad un utente. Ma soltanto poche ore prima erano uscite fuori voci negative sul suo futuro professionale, visto che non sta ottenendo i risultati sperati alla vigilia. E dovrà cambiare registro per evitare che siano presi drastici provvedimenti. Dunque, Caterina Balivo ha risposto a chi l'ha accusata di essere ricorsa ad alcuni ritocchi. Prima invece si è appreso che il dato più grave dal punto di vista degli ascolti televisivi è giunto dopo la puntata del 13 settembre e adesso potrebbe esserci il serio ...

