Soldi Russia a partiti stranieri | fonti 007 Usa | “Nulla di specifico su Italia”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos dadi intelligence americane, non risulterebbe “niente disull’” in relazione alle indiscrezioni rilanciate dai media statunitensi su rapporti dei Servizi segreti di Washington che parlano di 300 milioni di fondi russi destinati ain oltre 20 paesi. Le informazioni sui finanziamenti, precisano le stesse, sono state raccolte a partire dal 2014. “Dalle notizie fornitemi dall’Autorita delegata che, a sua volta, si era immediatamente informata con i canali ufficiali non risulterebbe che vi sia l’”, ha intanto detto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, intervenuto ad ‘Agorà’ dopo le notizie sul rapporto dell’intelligence. “Il Copasir si riunirà nelle prossime ore, ...

"Mai chiesti e mai presi, rubli, euro, dinari, dollari dalla", dice Salvini. "L'unica cosa che portai a casa da Mosca quando andai per lavoro fu per mia figlia un pericoloso e sovversivo ...'Mai chiesti e mai presi, rubli, euro, dinari, dollari dalla'. Così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Non stop news su RTL 102.5. 'Strano che ogni volta, a dieci giorni dal ...La Russia ha trasferito segretamente dal 2014, anno dell'occupazione della Crimea, oltre 300 milioni di dollari a partiti politici, dirigenti e politici stranieri di oltre una ventina di Paesi per ese ...Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato ospite questa mattina in Non Stop News con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Luigi Santarelli ...