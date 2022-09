Serie A, Napoli- Spezia 1-0 : Commento Tecnico-Statistico (Di mercoledì 14 settembre 2022) Per la Sesta Giornata del Campionato di Calcio di Serie A, Napoli-Spezia 1-0. Azioni salienti (conclusioni verso la porta, dall'interno dell'area di rigore avversaria) 15-2; primo tempo 8-1; secondo tempo 7-1. Percentuali realizzative: 6,67% - 0%. I numeri appena sopra descrivono molto bene la gara. A senso unico. Anche nel primo tempo. Anche con il Dombelè in campo. Che sembra essere l'unico calciatore fuori forma della rosa. Non è per niente così. La partita è stata unidirezionale. Ma si è clamorosamente abbassata la capacità realizzativa. Con la percentuale del 30%, quella delle volte precedenti, sarebbe finita 4/5 a 0. E' mancata, pertanto, la finalizzazione. I cambi, dunque, c'entrano poco. L'inerzia è stata costante. Il turnover non ha influito negativamente sulla prestazione del collettivo. Il Mister ha ragione a ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) Per la Sesta Giornata del Campionato di Calcio diA,1-0. Azioni salienti (conclusioni verso la porta, dall'interno dell'area di rigore avversaria) 15-2; primo tempo 8-1; secondo tempo 7-1. Percentuali realizzative: 6,67% - 0%. I numeri appena sopra descrivono molto bene la gara. A senso unico. Anche nel primo tempo. Anche con il Dombelè in campo. Che sembra essere l'unico calciatore fuori forma della rosa. Non è per niente così. La partita è stata unidirezionale. Ma si è clamorosamente abbassata la capacità realizzativa. Con la percentuale del 30%, quella delle volte precedenti, sarebbe finita 4/5 a 0. E' mancata, pertanto, la finalizzazione. I cambi, dunque, c'entrano poco. L'inerzia è stata costante. Il turnover non ha influito negativamente sulla prestazione del collettivo. Il Mister ha ragione a ...

