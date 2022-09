Salvini | “Oggi Di Maio faceva l’Ape Maia in pizzeria a Napoli”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPescara – “Questa sera state voi pagando lo stipendio a me, come senatore senza incarichi di governo, e state pagando lo stipendio anche al ministro degli Esteri, che ovviamente è un bel po’ indaffarato. Perché c’è la guerra tra Russia e Ucraina, ci sono venti di guerra anche tra Armenia e Azerbaijan. Ci sono poi la Libia, l’Afghanistan, il Nord Africa; insomma la situazione non è tranquilla. Epomeriggio il ministro degli Esteri, in una, ha pensato bene come una rockstar di essere preso sulle spalle dai camerieri e ha fattoin giro in, ha fatto il giro del ristorante svolazzando e ridendo. ‘Ma che bello essere felici e stare al mondo’. Mandiamo a casa un ministro degli Esteri che è uno dei peggiori della storia ...