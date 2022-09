Rangers pronti a sfidare la UEFA: può accadere questa sera (Di mercoledì 14 settembre 2022) A poche ore dalla sfida di Champions League tra i Rangers Glasgow e il Napoli, in programma stasera alle ore 21, è uscita un’indiscrezione lanciata dal “Daily Mail” (noto giornale inglese), secondo cui ogni club britannico avrebbe fatto richiesta di far suonare prima di ogni incontro l’inno nazionale del Regno Unito, in memoria della Regina Elisabetta II. La richiesta sarebbe stata già respinta dal massimo organo calcistico europeo, la UEFA. In compenso quest’ultima avrebbe però accettato che l’inno della Champions League non venisse suonato prima dell’inizio delle partite sul suolo britannico e che i giocatori delle squadre potessero portare il lutto al braccio. FOTO: Getty – Lahoz Rangers Napoli Le altre partite in terra britannica in programma per stasera sono: Manchester city – Borussia ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 settembre 2022) A poche ore dalla sfida di Champions League tra iGlasgow e il Napoli, in programma staalle ore 21, è uscita un’indiscrezione lanciata dal “Daily Mail” (noto giornale inglese), secondo cui ogni club britannico avrebbe fatto richiesta di far suonare prima di ogni incontro l’inno nazionale del Regno Unito, in memoria della Regina Elisabetta II. La richiesta sarebbe stata già respinta dal massimo organo calcistico europeo, la. In compenso quest’ultima avrebbe però accettato che l’inno della Champions League non venisse suonato prima dell’inizio delle partite sul suolo britannico e che i giocatori delle squadre potessero portare il lutto al braccio. FOTO: Getty – LahozNapoli Le altre partite in terra britannica in programma per stasono: Manchester city – Borussia ...

