Qui non c' è niente di speciale | il trailer del film di Davide Crudetti | in concorso al Salina Doc Fest 2022

Svelato il trailer di Qui non c'è niente di speciale, documentario di Davide Crudetti che sarà presentato in anteprima al Salina Doc Fest 2022. Negli ultimi 25 anni sono partiti dal sud Italia 1,6 milioni di giovani: Peppino, Anna, Alessandro, Marco e Ginevra sono invece tra quelli che hanno deciso di restare. Qui non c'è niente di speciale (Italia, 2022, 65'), il film del regista Davide Crudetti

