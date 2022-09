Questo non è un modulo di iscrizione alla scuola primaria (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il 9 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto di un presunto modulo per l’iscrizione di alunni in una scuola primaria. Nel documento, di cui alcune parti sono oscurate, si legge che ai genitori, riguardo al sesso biologico del proprio figlio o figlia, viene chiesto di scegliere tra tre voci: «maschile», «femminile» e «in via di definizione». Nel modulo inoltre viene anche chiesto di segnalare se il bambino o la bambina sono vaccinati o non vaccinati. L’immagine è accompagnata da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Appost..!!Chi ha fatto Questo…so’ io che gli farei..e vanno facendo pure campagna elettorale..!!». Si tratta di un contenuto satirico, circolato senza il contesto necessario alla sua ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il 9 settembre 2022 su Facebook è stata pubblicata la foto di un presuntoper l’di alunni in una. Nel documento, di cui alcune parti sono oscurate, si legge che ai genitori, riguardo al sesso biologico del proprio figlio o figlia, viene chiesto di scegliere tra tre voci: «maschile», «femminile» e «in via di definizione». Nelinoltre viene anche chiesto di segnalare se il bambino o la bambina sono vaccinati o non vaccinati. L’immagine è accompagnata dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Appost..!!Chi ha fatto…so’ io che gli farei..e vanno facendo pure campagna elettorale..!!». Si tratta di un contenuto satirico, circolato senza il contesto necessariosua ...

