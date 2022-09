Prima lo sparo a terra, poi tra petto e addome: così è stato freddato l’imprenditore di Romano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Casale Cremasco. Erano da poco passate le 9.30 di mercoledì 14 settembre quando i carabinieri delle stazioni di Camisano e di Romanengo, del Nucleo Operativo Radiomobile di Crema e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Cremona hanno arrestato per omicidio e detenzione e porto illegale di arma comune da sparo Domenico Gottardelli, di 78 anni, pensionato residente a Covo. A terra, privo di vita, c’è Fausto Gozzini, 61 anni, con piccoli precedenti di polizia, residente a Romano di Lombardia e titolare dell’azienda in cui è avvenuto il fatto, la Classe A Energy, che si occupa di materiali per l’edilizia e della vendita di mezzi d’opera per l’edilizia e l’ingegneria civile. Gottardelli era arrivato sul posto con la sua auto, una Citroen 2CV, ed è sceso dal mezzo. Dal sedile posteriore ha preso un sacco al cui ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Casale Cremasco. Erano da poco passate le 9.30 di mercoledì 14 settembre quando i carabinieri delle stazioni di Camisano e di Romanengo, del Nucleo Operativo Radiomobile di Crema e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Cremona hanno arreper omicidio e detenzione e porto illegale di arma comune daDomenico Gottardelli, di 78 anni, pensionato residente a Covo. A, privo di vita, c’è Fausto Gozzini, 61 anni, con piccoli precedenti di polizia, residente adi Lombardia e titolare dell’azienda in cui è avvenuto il fatto, la Classe A Energy, che si occupa di materiali per l’edilizia e della vendita di mezzi d’opera per l’edilizia e l’ingegneria civile. Gottardelli era arrivato sul posto con la sua auto, una Citroen 2CV, ed è sceso dal mezzo. Dal sedile posteriore ha preso un sacco al cui ...

whatif_Ihateyou : Like 1) è clinica, lo vorrei passare bene 2) mi mancando non uno ma due libri da leggere letteralmente LEGGERE PER… - crescenzoisabel : @ccretiina io mi sparo prima - Turin_Rossonero : @VolCasciavit C.Traorè secondo me andrebbe inserito in prima squadra. Ovviamente non in tutte le partite, ma comunq… - isaisoutoftown : No raga se Daniel si ritira prima che riesco ad entrare come fotografa penso che mi sparo - P3RFECT_NOW : @0NL1THEBRAVE abbastanza bene, domani ho motoria in prima ora mi sparo, tu?? -