Matteo Trentin torna alla vittoria | successo al Giro del Lussemburgo | battuti Senechal e Ballerini

(Di mercoledì 14 settembre 2022)ha vinto la seconda tappa deldel, una frazione di 163 km con partenza e arrivo a Junglinster che proponeva un paio di cote impegnative e il Poteau de Kayl (1 km al 6,6% di pendenza media) quando mancavano 4 km al traguardo. Il 33enneo si è imposto in uno sprint ristretto, conquistando così il suo secondostagionale a sei mesi di distanza dall’affermazione a Le Samyn. L’argento iridato del 2019 ha messo le mani sul 28mo sigillo in carriera, riuscendo a battere i due alfieri della Quick-Step ovvero il francese Floriane Davide. Il capitano della UAE Emirates si è portato al terzo posto in classifica generale con un ritardo di otto secondi dal leader francese Valentin Madouas (vincitore ...

